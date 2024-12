Domingo em Feira de Santana registra cinco homicídios

Cinco homicídios foram registrados neste domingo (15) em Feira de Santana. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o primeiro crime ocorreu por volta de zero hora no bairro Papagaio. Jefferson Cardoso dos Santos Vasconcelos, de 32 anos, foi atingido por vários disparos após ter a casa invadida por homens armados. Ele tentou fugir, pulando os muros de algumas residências, mas foi alcançado.

Já por volta de 1h30 da manhã, um homem, ainda sem identificação, foi morto na Rua São Domingos, no bairro Capuchinhos. Os acusados tentaram fugir a bordo de uma motocicleta, mas foram alcançados pela Polícia Militar, após colidirem contra um veículo na Avenida Getúlio Vargas.

A terceira vítima foi identificada como Jackson dos Santos de Jesus, de 21 anos. Ele foi morto em um terreno baldio no bairro Conceição. Vizinhos relataram que cerca de três homens saíram do local com armas nas mãos.

O quarto crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Ricardo Santos Almeida, de 38 anos, foi executado na porta de um galpão, onde acontecia uma confraternização. Os autores teriam chegado no local chamando pelo nome da vítima e deflagram os tiros.

O quinto homicídio ocorreu na Estrada do Pau Seco, distrito de Humildes. A vítima, ainda sem identificação, foi atingida com disparos de arma de fogo na região da cabeça.