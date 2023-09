Domínio argentino e da Toyota: Llaver e Yannantuoni vencem pelo TCR South America no Velopark

O retorno do TCR South America Banco BRB às pistas brasileiras terminou com um dia de domínio argentino e da Toyota no molhado autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Debaixo de muita chuva, Bernardo Llaver, com o Toyota Corolla GRS #17 do Toyota Team Argentina, venceu a primeira corrida do dia, e Fabian Yannantuoni, com o Toyota Corolla GRS #5 da Paladini Racing, foi o melhor na segunda prova do dia.

Líder do campeonato, Ignacio “Nacho” Montenegro completou a dobradinha argentina na primeira corrida com o Honda Civic #23 da Squadra Martino. Rafael Suzuki, com o Lynk & Co. #8 da PMO Motorsport, chegou em terceiro, defendendo os brasileiros na prova inaugural. Já na segunda corrida, o argentino Juan Angel Rosso, com o Toyota Corolla GRS #2, foi o segundo, com o compatriota Manuel Sapag, com o Toyota Corolla GRS #33 completando o pódio. O brasileiro Raphael Reis, com o CUPRA #77 da W2 Pro Gp, tinha chegado em segundo, mas foi punido e caiu para a quarta posição.

Pela Copa Trophy, vitórias do uruguaio Enrique Maglione na primeira corrida, e do brasileiro Adalberto Baptista na segunda prova do dia no Velopark. No campeonato, Baptista é o novo líder da classe após a etapa em Nova Santa Rita.

No campeonato, Nacho Montenegro segue na liderança com 404 pontos, 24 à frente de Bernardo Llaver. Juan Manuel Casella é o terceiro colocado com 324. A próxima etapa do TCR South America Banco BRB será disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, no fim de semana do dia 21 de outubro.

Corrida 1

O domingo começou com condições completamente distintas da classificação de sábado, com muita chuva e pista encharcada. A temperatura ambiente estava na casa dos 20°C e apenas 22°C no asfalto. Tudo isso prometia complicar a vida dos pilotos na primeira corrida do dia, principalmente por causa das baixas condições de visibilidade.

Na largada, Bernardo Llaver pulou melhor que Nacho Montenegro e Rafael Suzuki e assumiu a ponta, com o argentino em segundo e o brasileiro em terceiro. Juan Angel Rosso vinha em quarto, seguido por Pedro Cardoso e Juan Manuel Casella. Raphael Reis se manteve em décimo.

Com ousadia mesmo com muita chuva, Reis atacou Enrique Maglione para ganhar a nona posição na segunda volta no fim da reta oposta. Mas na passagem seguinte, o piloto do CUPRA #77 aquaplanou na zona de frenagem e passou reto no mesmo ponto, caindo para a 13ª posição.

Em terceiro, Suzuki começou a ser muito pressionado por Rosso na quarta volta, enquanto Nacho e Llaver abriam vantagem nas duas primeiras posições da corrida. E na quinta volta, a direção de prova resolveu acionar o safety car por causa das condições críticas de segurança da pista no Velopark por causa do excesso de chuva.

A relargada foi autorizada a oito minutos e meio do fim. Llaver manteve a ponta, com Nacho em segundo e Suzuki em terceiro. Reis tentava se recuperar após o erro do início da prova e ganhou uma posiçãp na relargada, subindo para 12º. Pedro Cardoso, que brigava no top 5, perdeu muito terreno e caiu para a décima posição.

Na 14ª volta, Raphael Reis finalmente voltou a figurar entre os dez primeiros colocados ao superar Fabiano Cardoso no início da reta oposta. Ao mesmo tempo, com problemas, Pedro Cardoso abandonava a primeira corrida do dia no Velopark ao recolher seu carro para os boxes.

Galid Osman e Manuel Sapag brigavam pela sexta posição na curva 3 na 17ª volta. Os dois chegaram a se tocar, mas o argentino conseguiu segurar o carro e evitou uma rodada. Mas na volta seguinte, Galid enfim conseguiu completar a manobra de ultrapassagem no mesmo ponto. Diego Nunes e Raphael Reis também ganharam a posição do argentino.

Na frente, vitória tranquila e dominante de Bernardo Llaver, com Nacho Montenegro em segundo e Rafael Suzuki em terceiro, completando o pódio. Juan Angel Rosso foi o quarto e Juan Manuel Casella fechou a lista dos cinco primeiros colocados na primeira corrida do dia no Velopark. Na Copa Trophy, vitória do uruguaio Enrique Maglione, que chegou na 12ª posição no geral.

Corrida 2

A chuva voltou pouco antes da largada da segunda corrida, com temperatura ambiente de 19°C e na pista de 23°C. Fabian Yannantuoni manteve a liderança na largada, seguido por Manuel Sapag. Pedro Cardoso subiu para terceiro e Juan Angel Rosso para quarto. Segundo no grid, Raphael Reis caiu para a quinta posição.

Na abertura da segunda volta, Rosso fez uma bela ultrapassagem sobre Cardoso para ganhar a terceira posição. Mais atrás, Nacho Montenegro já subia para a sétima posição, seguido por Rafael Suzuki e Bernardo Llaver, vencedor da primeira corrida do dia.

Na quinta volta, Raphael Reis conseguiu fazer a ultrapassagem sobre Pedro Cardoso e ganhar a quarta posição. Enquanto isso, Enrique Maglione despencava na classificação, sendo engolido pelo pelotão e caindo para a décima posição. Nacho e Suzuki disputavam a quinta posição lado a lado na reta, mas o argentino conseguiu se manter à frente neste momento.

Na frente, Yannantuoni era muito pressionado por Sapag e Rosso, em uma briga tripla pela liderança da prova. Com isso, Raphael Reis estabelecia um bom desempenho e começou a se aproximar desta disputa. Mais atrás, Suzuki atacou Nacho, mas tocou no argentino na 14ª volta, provocando a escapada do rival. Com isso, foi superado por Llaver e Casella. Nacho teve um grande prejuízo e caiu para a nona posição, atrás de Diego Nunes.

Na volta seguinte, Suzuki tentou a ultrapassagem sobre Casella na curva 3, mas os dois acabaram se tocando, com o uruguaio levando a pior. A dez minutos do fim, os quatro primeiros colocados se juntaram na pista para travar uma bela luta pela vitória na segunda corrida do domingo no Velopark.

Na 23ª volta, Raphael Reis fez uma bela ultrapassagem sobre Rosso na entrada da chicane que antecede a reta dos boxes no Velopark para ganhar a terceira posição. E seguiu no ataque. Neste momento, seis carros estavam juntos na luta pela vitória a pouco menos de três minutos do fim da corrida.

Raphael Reis colocou de lado na curva 3 do Velopark na 24ª volta e acabou tocando na lateral de Sapag, que evitou a rodada, mas perdeu várias posições. Com isso, o brasileiro subiu para o segundo lugar. A duas voltas do fim, Yannantuoni tinha menos de um segundo de vantagem sobre Raphael Reis na liderança da corrida.

Raphael Reis partiu para o ataque sobre o argentino na abertura da última volta. Ele colocou de lado na reta, mas Yannantuoni defendeu a liderança. O brasileiro tentou um novo ataque na parte final do circuito, mas Yannantuoni conseguiu segurar sua primeira vitória, com Reis em segundo e Rosso em terceiro. Sapag foi o quarto e Suzuki fechou a lista dos cinco primeiros. Na Copa Trophy, vitória de Adalberto Baptista.

O que eles disseram:

“É minha segunda vitoria consecutiva no TCR e a terceira contando outra categoria onde corro, então estou em um bom momento. A condição de pista estava muito complicada, difícil. É complicado quando a pista vai mudando. Vem água, de repente muda, fazem poças e sem duvida ficar na frente favorece muito a visibilidade. Creio que isso foi importantíssimo na largada. Foi o momento-chave da corrida pular para primeiro antes da primeira curva porque depois fica mais difícil para os que estão atrás por causa da visibilidade.”

Bernardo Llaver

“Quero agradecer a toda a minha equipe. Fiz uma grande corrida, um grande fim de semana. Estou feliz de poder estar novamente nas primeiras posições. Mais uma vitória para levar para casa. A pista mudou muito, por estar na frente pude ditar o ritmo, frear nos pontos certos. Consegui segurar o Raphael Reis no fim. Estou muito feliz.”

Fabian Yannantuoni

“Foi muita chuva realmente. Parecia pior ainda pelas nuvens escuras. Estou contente por ter vencido no TCR Brasil e pelo segundo lugar no TCR South America. Seguimos na liderança do campeonato e administrando a diferença de pontos para o segundo. Então estou feliz e espero seguir assim ate o fim do ano”

Ignacio Montenegro

“A vitória foi um prêmio importante especialmente para a equipe, que trabalhou até tarde da noite para arrumar o carro depois do acidente que tivemos na classificação. Na corrida tinha muito spray e decidimos cuidar do equipamento e ir para a vitoria na Trophy, não comprar briga porque a pista estava complicada.”

Enrique Maglione

“Foi um final de semana longo pra nós, buscamos achar a velocidade com pneus gastos na chuva. Foi um final de semana de muita performance onde focamos muito nas próximas quatro corridas no Velocitta. As condições da pista mudaram muito, cada milímetro de diferença na posição do carro interferia. Foi uma prova muito boa de se disputar.”

Raphael Reis

“Foi um domingo muito bom, o carro se comportou bem na chuva em relação aos outros carros. O ritmo era tão bom que conseguimos acompanhar os pilotos da geral e isso foi ótimo para aprender coisas novas com eles. Vamos para o Velocitta, que é finalmente uma pista que conhecemos muito e podemos aproveitar para somar pontos.”

Adalberto Baptista