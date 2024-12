Dominique Pelicot não recorrerá sobre sentença de condenação por estupro na França

O francês Dominique Pelicot, condenado a 20 anos de prisão por drogar a sua então esposa Gisèle durante uma década para estuprá-la juntamente com dezenas de estranhos, não vai recorrer da sentença, anunciou sua advogada nesta segunda-feira (30). “Dominique Pelicot decidiu não recorrer da sentença”, disse à AFP a advogada Béatrice Zavarro. Uma apelação “submeteria Gisèle a uma nova provação, a novos confrontos, que Dominique Pelicot recusa”, acrescentou, especificando que para o seu cliente de 72 anos, “é hora de pôr fim a isso”. Apesar desta decisão, ainda será realizado um novo julgamento, desta vez perante um tribunal composto por júri popular, já que mais de quinze dos cinquenta co-réus já interpuseram recurso.

Em 19 de dezembro, um tribunal francês composto por cinco juízes profissionais, considerou culpados os 51 acusados – homens entre 27 e 74 anos – a maioria deles julgados pelo estupro agravado de Gisèle Pelicot entre 2011 e 2020. Após quase quatro meses de julgamento, o tribunal proferiu penas que vão desde 20 anos de prisão para Dominique Pelicot até três anos, dois deles com sursis, para um aposentado julgado por agressão sexual. Dominique Pelicot nunca negou ter drogado secretamente Gisèle com ansiolíticos entre 2011 e 2020 para fazê-la dormir e estuprá-la com estranhos que contatou online. Segundo Béatrice Zavarro, até agora 17 acusados recorreram das sentenças e outros ainda poderão fazê-lo nesta segunda-feira, último dia do prazo para recorrer.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira