Dona de aeronave envolvida em acidente presta serviços de UTI aérea

São Paulo — A companhia aérea Abaeté Aviação, proprietária da aeronave que deixou cinco vítimas ao cair na noite dessa quarta-feira (23/10) em Paraibuna, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, realiza, entre outros serviços, o transporte de pacientes em tratamento médico. A UTI aérea da empresa oferece aviões adaptados e uma equipe de médicos e enfermeiros especializados em medicina aeroespacial e fisiologia de voo.

Além disso, a empresa também presta serviços de táxi aéreo, de fretamento e comercialização de aeronaves.

Um comandante, um piloto, uma médica, um enfermeiro e um mecânico morreram no acidente da noite de quarta. As identidades não foram confirmadas.

“Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes”, afirma a empresa em nota enviada ao Metrópoles.

Destroços de aeronave que caiu na noite de quarta-feira (23/10) Reprodução/ TV Globo
Avião cai em Paraibuna Reprodução
Queda de aeronave em Paraibuna deixa 5 mortos, diz Defesa Civil Reprodução/TV Globo

Segundo a companhia baiana, o voo era um traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG). Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que o avião tem matrícula PT-MBU. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião é um modelo EMB-121A1, da Embraer, com capacidade para oito passageiros.

De acordo com informações da empresa aérea, o avião de modelo Xingu decolou às 16h51 de Florianópolis nessa quarta e caiu às 18h39 do mesmo dia na divisa de Paraibuna e Santa Branca, no interior do estado.

“A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, afirma o comunicado.

De acordo com a Abaeté Aviação, a causa do acidente ainda é desconhecida. “A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”, finalizam.

O Corpo de Bombeiros já havia encontrado os destroços do avião, mas as condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição do avião, estava dificultado a localização das vítimas.

A FAB informou ainda que investigadores do Cenipa foram acionados nessa quarta-feira para realizar a ação inicial da ocorrência, entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca.

“Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, adicionaram.

O avião caiu em uma área de difícil acesso durante uma tempestade, após colidir com um morro e pegar fogo com o impacto.

De acordo com a Defesa Civil, moradores da região testemunharam o acidente e imediatamente acionaram as autoridades.

Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil estão no local, realizando incursões a pé devido à complexidade do terreno, segundo comunicado. “Chove muito no local, de difícil acesso e difícil comunicação com as equipes”, disseram os bombeiros na noite dessa quarta.