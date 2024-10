Dona de agência de turismo é presa por falsos pacotes de viagens

Goiânia – A dona de uma agência de turismo em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, foi presa suspeita de causar prejuízo de R$ 40 mil com golpe de falsos pacotes de viagens. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o esquema lesou diversos clientes, incluindo uma brasileira residente em Londres.

Diversas vítimas registraram boletins de ocorrência contra a empresária Lidiane Camilo, que também acumula reclamações no Programa de Defesa do Consumidor (Procon). Além da venda de pacotes de viagem, a empresa também oferecia serviços para obtenção de Green Card, o visto de residência permanente nos Estados Unidos.

Prejuízo em passagens

De acordo com a polícia, uma das vítimas, que mora na Inglaterra, adquiriu um pacote de viagens para o Brasil no valor de R$ 40 mil, com o objetivo de visitar o país com seu companheiro e realizar uma viagem para o Nordeste. Apesar de terem conseguido chegar ao país, o casal teve todas as outras passagens aéreas canceladas pela empresa, sem justificativa. Um pacote de viagens para Natal, no Rio Grande do Norte, também foi cancelado.

Após a denúncia da vítima, a Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que Lidiane Camilo já havia sido alvo de outras denúncias por estelionato, com o mesmo modus operandi.

A empresária teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, com o objetivo de garantir a ordem pública. A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na empresa da acusada.

A divulgação da imagem e identificação da presa foi autorizada pela Justiça, com base na Lei nº. 13.869/2019 e na portaria n.º 547/2021 da Polícia Civil, visando a identificação de novas vítimas e testemunhas.