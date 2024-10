Dona Léa Khoury, matriarca da família Khoury e figura querida em Juazeiro, falece aos 101 anos

A cidade de Juazeiro se despede com pesar de Dona Léa Khoury, matriarca da família Khoury, que faleceu nesta terça-feira (08), aos 101 anos. Dona Léa era conhecida como uma figura muito influente na comunidade, especialmente por seus trabalhos sociais em prol da Apae e das Voluntárias Sociais.

Nascida em Alexandretta, em uma região marcada por conflitos no Oriente Médio, Dona Léa e seu esposo, Seu Shefik, buscaram refúgio no Brasil, fixando residência em Juazeiro. Na cidade, construíram uma família unida e deixaram um legado de superação e respeito pela comunidade local.

Em nota, a família Khoury informou sobre a cerimônia de despedida que acontecerá na residência de Dona Léa, localizada no bairro Santo Antônio, e o sepultamento está marcado para as 10h desta quarta-feira (9). A história de vida de Dona Léa foi registrada no livro “Uma Avó Que Veio de Longe”, lançado pela família.