Donald Trump afirma que está sofrendo perseguição política

O ex-presidente norte-americano Donald Trump publicou uma sequência de mensagens em sua conta oficial no Truth Social, nesta quinta-feira (30/3), em que diz ser alvo de uma suposta “perseguição política”, após a Justiça de Manhattan indicar o político por um hipotético suborno a atriz pornô Stormy Daniels.

“Isso [o indiciamento] é um ataque ao nosso país como nunca foi visto antes. É igualmente um ataque contínuo às nossas eleições livres e justas. Os EUA são agora uma nação do terceiro mundo, uma nação em sério declínio”, escreveu o ex-presidente Trump.

Trump também republicou uma declaração da congressista republicana Claudia Tenney em que afirma que o indiciamento do político é uma “caça às bruxas do promotor distrital Alvin Bragg contra o presidente Donald Trump é uma perseguição política com intenção puramente maliciosa”, escreveu a parlamentar.

No Twitter, Donald Trump Jr., primeiro filho de Trump com a modelo e empresária Ivana Trump, publicou um vídeo em homenagem ao pai e declarou “o presidente Trump não vai recuar. Ele vai continuar lutando para salvar a América”.

President Trump won’t back down. He’s going to keep on fighting to Save America #MAGApic.twitter.com/e0u1KiUWSl

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 31, 2023

Donald Trump teria pago pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, o valor teria sido maquiado por meio de transações realizadas por um dos seus advogados. O dinheiro seria para abafar um suposto caso extraconjugal entre o ex-ocupante da Casa Branca e ela.

Para se defender, Trump declarou que as acusações são falsas e vergonhosas. “Eles só trouxeram essa acusação falsa, corrupta e vergonhosa contra mim porque estou com o povo americano e eles sabem que não posso ter um julgamento justo em Nova York”, escreveu o republicano.

A acusação poderá afetar uma possível candidatura do ex-presidente pelo Partido Republicano nas eleições de 2024.