Donald Trump ataca Kamala e latinos durante comício em Nova York

O republicano Donald Trump fez um grande comício no domingo (27) no emblemático Madison Square Garden de Nova York, no qual atacou impiedosamente a rival Kamala Harris, mas os democratas tentaram tirar proveito das ofensas dos aliados do ex-presidente aos latinos, em particular os porto-riquenhos. Tanto o ex-presidente como vários oradores que o precederam no Madison Square Garden, com capacidade para 20 mil pessoas, atacaram a candidata democrata e os imigrantes latinos, na reta final de uma das disputas mais acirradas pela Casa Branca na história do Estados Unidos.

“Os Estados Unidos são para os americanos e apenas para os americanos”, disse um dos conselheiros de extrema direita de Trump, Stephen Miller, diante de milhares de apoiadores que usavam bonés com o slogan “Make America Great Again” (MAGA). Ao longo de vários discursos em um reduto democrata, o comediante Tony Hinchcliffe mirou em Porto Rico, um estado associado dos Estados Unidos, e nas taxas de natalidade entre os latinos.

“Há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora momento. Acho que se chama Porto Rico”, disse, depois de perguntar ao público se havia muitos latinos, que responderam em massa. Então, ele completou: “Nós amamos vocês”, enquanto fazia um gesto de ‘fora’ com as mãos. Com uma retórica anti-imigrante cada vez mais incendiária, Trump prometeu expulsar a gangue “selvagem” Trem de Aragua e o grupo criminoso salvadorenho MS-13.

Também prometeu expulsar os imigrantes sem documentos e estabelecer a “pena de morte” para aqueles que cometem assassinatos de americanos, em meio a muitos aplausos. “Os Estados Unidos são agora um país ocupado, mas em breve não serão mais”, disse.

