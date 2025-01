Donald Trump diz que Brasil é um dos países que querem prejudicar os Estados Unidos com tarifas

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trouxe o Brasil ao centro de um discurso polêmico, acusando o país de impor tarifas elevadas sobre produtos americanos. Em resposta, Trump ameaçou retaliar, sugerindo a possibilidade de impor tarifas sobre produtos brasileiros que entram nos EUA. Ele argumentou que os Estados Unidos estão sendo prejudicados por tarifas excessivas não apenas do Brasil, mas também de outras potências econômicas como China e Índia. O presidente americano destacou o princípio da reciprocidade, sugerindo que os Estados Unidos poderiam adotar medidas semelhantes às dos países que impõem tarifas sobre seus produtos.

“Vamos colocar tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente querem nos prejudicar”, declarou Donald Trump, durante discurso na Flórida em evento do Partido Republicano. “A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil… Tantos países. Então, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar. Vamos estabelecer um sistema muito justo em que o dinheiro vai entrar nos nossos cofres e a América será rica novamente”, completou.

A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é de grande importância, com o país da América do Norte figurando como um dos principais mercados consumidores para produtos brasileiros. Por outro lado, o Brasil também é um grande importador de produtos americanos. No Palácio do Planalto, a situação está sendo analisada com cautela, mas, até o momento, não há indicações de mudanças iminentes na política tarifária brasileira. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro da Indústria e Comércio, minimizou as críticas de Trump. Ele ressaltou a longa história de parceria entre os dois países e destacou que os Estados Unidos são o maior investidor no Brasil.

Alckmin enfatizou que a balança comercial entre os dois países é equilibrada, com o Brasil exportando US$ 40 bilhões para os Estados Unidos no ano passado, enquanto os americanos exportaram US$ 40,5 bilhões para o Brasil. Ele defendeu que o comércio exterior deve ser benéfico para ambas as partes. Especialistas sugerem que a postura de Trump pode ser uma tentativa de pressionar o Brasil a alinhar suas políticas econômicas com os interesses dos Estados Unidos. O governo Lula tem buscado manter uma abordagem diplomática e pragmática em suas relações internacionais, evitando reações precipitadas.

*Com informações de Luciana Verdolin

*Reportagem produzida com auxílio de IA