Donald Trump diz ter conversado por telefone com Vladimir Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

Donald Trump afirmou ter discutido com Vladimir Putin a situação da guerra na Ucrânia, com o objetivo de encontrar uma solução pacífica para o conflito. A ligação aconteceu neste domingo (9), informou o jornal americano, o New York Post. O presidente dos Estados Unidos manifestou otimismo quanto à possibilidade de um término rápido da guerra, ressaltando que Putin também deseja que as mortes cessem.

Embora o Kremlin não tenha confirmado a conversa entre os dois líderes, a Rússia reconheceu que as comunicações entre os Estados Unidos e a Rússia aumentaram recentemente. Essa intensificação do diálogo pode indicar uma tentativa de ambos os lados de abordar questões delicadas relacionadas ao conflito.

Durante uma entrevista na última sexta-feira (7) enquanto viajava para Flórida, Trump compartilhou ao New York Post que preferiria não declara quantas vezes ele e Putin haviam conversado e afirmou que era “melhor não dizer”. Adicionalmente, o republicano expressou que o presidente russo “quer ver as pessoas pararem de morrer”.

Ao longo da campanha eleitoral, uma das promessas de Trump era acabar imediatamente com a guerra na Ucrânia assim que reassumisse o poder. Contudo, poucos detalhes foram anunciados sobre como planejaria alcançar a paz.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira