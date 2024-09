Donald Trump e Kamala Harris empatam em intenções de voto para a presidência dos EUA, diz pesquisa

Faltando menos de dois meses para as eleições nos Estados Unidos, a disputa pela presidência entre Donald Trump e Kamala Harris se mostra bastante equilibrada. Uma pesquisa recente realizada pelo New York Times em parceria com o Siena College revela que Trump lidera com 48% das intenções de voto, enquanto Harris aparece com 47%. A diferença entre os dois candidatos está dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais. Os dados da pesquisa mostram que a percepção dos eleitores em relação a Trump está bem consolidada, ao passo que muitos ainda buscam entender melhor a figura de Kamala Harris. Aproximadamente 28% dos entrevistados afirmaram querer mais informações sobre a candidata democrata, em contraste com apenas 9% que desejam saber mais sobre Trump. O debate presidencial agendado para a terça-feira (10) é visto como um momento decisivo para ambos os candidatos.

Desde que Kamala Harris assumiu a posição de vice na chapa democrata, ela tem se dedicado a uma intensa campanha. No entanto, suas aparições em eventos não programados e entrevistas têm sido limitadas, o que pode impactar sua visibilidade entre os eleitores. A pesquisa atual é semelhante à realizada no final de julho, quando Trump também apresentava uma leve vantagem sobre Harris. As pesquisas em estados considerados cruciais para a eleição indicam que a disputa está acirrada, refletindo a polarização do eleitorado. Com a proximidade do pleito, a atenção se volta para como os candidatos irão se comportar no debate e quais estratégias utilizarão para conquistar os indecisos. A corrida presidencial promete ser uma das mais disputadas da história recente dos Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA