Donald Trump lança ‘Agenda 47’, conjunto de propostas caso vença corrida à Casa Branca

Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral permite que os cidadãos votem diretamente em candidatos, ao invés de se basearem apenas na sigla do partido. O número 47, por exemplo, está intimamente ligado ao ex-presidente Donald Trump, que, caso retorne ao cargo, se tornará o 47º presidente do país. Para mobilizar apoio, Trump lançou a iniciativa “Trump Force 47”, que visa reunir voluntários para fortalecer sua campanha e enfrentar a vice-presidente Kamala Harris e os democratas. Os voluntários da campanha têm a oportunidade de se envolver em diversas atividades, como a captação de eleitores, a supervisão de processos eleitorais e a organização de eventos partidários.

Além disso, Trump apresentou a “Agenda 47”, um conjunto de propostas que delineiam suas intenções políticas para um possível novo mandato. Entre as promessas destacadas estão o combate à inflação, a ambição de tornar os Estados Unidos o maior produtor de energia do mundo e a implementação de cortes de impostos para a classe trabalhadora. A agenda é composta por 20 propostas que abrangem diversas áreas. Entre as principais propostas da “Agenda 47”, estão medidas como o fechamento da fronteira para conter a imigração, a realização de uma grande operação de deportação e a transformação dos EUA em uma potência manufatureira.

Trump também se compromete a defender a Constituição e as liberdades civis, além de buscar a paz mundial e combater a criminalidade associada a imigrantes. Outras promessas incluem a reconstrução de cidades, o fortalecimento das forças armadas e a manutenção do dólar como moeda de reserva global. Trump também pretende proteger programas como a seguridade social e o Medicare, além de reduzir regulamentações sobre veículos elétricos e cortar financiamento federal para instituições que promovam teorias consideradas inadequadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira