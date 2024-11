Donald Trump nomeia Elise Stefanik como representante dos EUA na ONU

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a escolha da deputada Elise Stefanik para assumir a representação do país na Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente, Stefanik ocupa uma posição de destaque no Partido Republicano na Câmara dos Deputados e irá substituir Nikki Haley no cargo. Trump elogiou suas qualidades, chamando-a de uma “lutadora incrivelmente forte, determinada e inteligente”. Com 40 anos, Stefanik foi uma das primeiras figuras políticas a manifestar apoio à reeleição de Trump em 2024.

Sua nomeação reflete a continuidade da linha política defendida por Trump, que busca consolidar seu grupo de aliados. Após receber o convite de Trump, Stefanik expressou sua honra em ser indicada para o cargo. Ela também destacou sua intenção de trabalhar para conquistar o apoio necessário no Senado, um passo crucial para sua confirmação. A deputada já demonstrou sua disposição em enfrentar os desafios que virão com a nova função.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira