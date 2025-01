Donald Trump se pronuncia após colisão de aeronaves e questionou razões do acidente

Na noite da útima quarta-feira (29), um avião comercial com 60 passageiros e quatro tripulantes, e um helicóptero militar com três soldados colidiram no ar na capital dos Estados Unidos, em Washington D.C. Após a tragédia, o presidente Donald Trump informou que recebeu as primeiras informações do caso por meio de um comunicado divulgado pela Casa Branca. Em seguida, ele também se manifestou nas redes sociais e questionou a causa do acidente.

“Fui totalmente informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no Aeroporto Nacional Reagan. Que Deus abençoe suas almas. Agradeço pelo trabalho incrível realizado por nossos socorristas. Estou acompanhando a situação e fornecerei mais detalhes à medida que surgirem”, declarou o republicano em comunicação divulgada pela Casa Branca.

Em seguida, o presidente recém-eleito voltou a se pronunciar sobre a colisão por meio de uma publicação na Truth Social. “O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo diretamente em direção ao avião por um período prolongado. É uma noite clara, as luzes do avião estavam brilhando intensamente. Por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, questionou o presidente.