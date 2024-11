Donald Trump vence na Georgia e soma mais 16 delegados

O candidato Donald Trump, que concorre à presidência dos Estados Unidos pelo partido Republicano, levou a melhor e venceu no estado da Georgia, conforme projeção da Associated Press (AP). Com a vitória, ele conquista mais 16 delegados na disputa contra a vice-presidente Kamala Harris pela sucessão de Joe Biden na Casa Branca.

Acompanhe a apuração dos votos para presidente, em tempo real, neste link.

O dia D da votação nos Estados Unidos foi nesta terça-feira (5/11), mas os eleitores do país estão votando desde o mês passado, tanto de forma presencial quanto pelos correios. A apuração das urnas começou já na noite de terça.

O sistema eleitoral estadunidense é diferente do brasileiro, pois cada estado é responsável pela organização das eleições. Dessa forma, a totalização dos votos e o anúncio do resultado pode variar entre os pleitos.

Além disso, vale lembrar que, nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha no voto popular é eleito presidente, pois a base do sistema é na eleição dos delegados. O candidato que conquistar 270 dos 538 delegados ganha a eleição.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Escrivão verifica documentos de eleitores para votação em 5 de novembro de 2024 em Bethlehem, New Hampshire John Tully/Getty Images 2 de 9 Eleitores fizeram fila fora das urnas para votar em 5 de novembro de 2024 em Belém, New Hampshire John Tully/Getty Images 3 de 9 Primeiras urnas começaram a abrir às 5h em Vermont, mas a primeira grande onda de aberturas aconteceu às 6h Celal Gunes/Anadolu via Getty Images 4 de 9 Cidadãos em filas para realizar votação para as eleições presidenciais dos EUA de 2024 em Maryland Celal Gunes/Anadolu via Getty Images 5 de 9 Alinhamento de eleitores antes da abertura das urnas no Lucky Shoals Park Recreation Center em 5 de novembro de 2024 em Norcross, Geórgia Jessica McGowan/Getty Images 6 de 9 Celal Gunes/Anadolu via Getty Images 7 de 9 Nomes dos candidatos às eleições presidenciais de 2024 em cédula eleitoral Ilustração fotográfica de Chip Somodevilla/Getty Images 8 de 9 John Moore/Getty Images 9 de 9 cidadãos votaram para as eleições presidenciais dos EUA de 2024 em Maryland Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Quem é Trump

Donald John Trump tem 78 anos e nasceu em 14 de junho de 1946, no coração da movimentada Nova York, nos Estados Unidos. Ele é o segundo de cinco filhos do casal Fred Trump e Mary MacLeod.

O empresário nova-iorquino tem uma biografia recheada de episódios marcantes, que vão da vida empresarial à TV, dos problemas de disciplina na escola até se tornar um dos líderes políticos mais importantes do mundo.

Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, aos 70 anos de idade, numa disputa acirrada contra a ex-secretária de Estado do país, Hillary Clinton, em 2016. Com a popularização do slogan Make America Great Again – Torne a América grande novamente -, o magnata, especialista em atrair a atenção para si, conseguiu a maioria dos delegados no colégio eleitoral.

Nas eleições de 2020, ele foi derrotado pelo democrata Joe Biden, de quem Kamala Harris é vice.