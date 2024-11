Donald Trump vence no Arizona e triunfa em todos os estados decisivos

O Arizona se junta aos outros ‘swing states’ das eleições – Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada – onde Trump também venceu nas eleições de terça-feira, totalizando 312 votos eleitorais contra os 226 da candidata democrata e vice-presidente, Kamala Harris.

Com isso, Trump reverte o resultado obtido no Arizona em 2020, quando o atual presidente Joe Biden venceu com uma diferença de 10.457 votos, em uma das disputas mais acirradas daquele ano.

O Arizona é historicamente de tendência republicana – a vitória de Biden foi apenas a segunda de um candidato democrata nos últimos 28 anos – mas o rápido crescimento da população latina e as divisões internas entre republicanos dificultaram a reconquista do estado.

Durante a campanha, tanto Trump quanto Kamala Harris visitaram a fronteira do Arizona com o México em busca de votos entre os eleitores locais.

