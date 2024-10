Donald Trump vira atendente de fast-food durante campanha eleitoral

Os moradores da Pensilvânia se deparara com uma cena inusitada neste domingo (20). O ex-presidente dos Estados Unidos, e candidato à presidência, Donald Trump, foi visto trabalhando em um restaurante de fast-food do McDonald’s. Ele estava fazendo o papel de um funcionário. Nos vídeos que circulam pela internet, é possível ver que o republicano protegeu sua camisa branca e gravata com um avental. Depois que lhe mostraram como preparar as batatas fritas, ele começou a trabalhar: fritando-as, salgando-as generosamente e colocando-as em sacos. Conhecido por sua paixão por hambúrgueres e fast-food, o político septuagenário se dirigiu ao balcão. “Presente de Trump”, disse ele a uma família que esperava para ser atendida em um restaurante em Feasterville, perto da Filadélfia.

Apesar da cena inusitada, a iniciativa se deu com objetivo de expor o que ele chamou de mentira de Kamala Harris, sua rival nas eleições. “Já trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala, que nunca trabalhou aqui”, disse ele depois de 15 minutos. A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, afirmou que no verão de 1983, quando era estudante, trabalhou em um McDonald’s, alternando entre o caixa, a fritadeira e a máquina de sorvete em um restaurante em Alameda, perto de Oakland, Califórnia. Trump afirma que isso é uma mentira da candidata democrata, embora sem fornecer provas. A equipe de campanha da vice-presidente também não provou a veracidade da versão de Harris. O emprego ocasional em um restaurante de fast-food é, de fato, uma realidade com a qual milhões de americanos podem se identificar.

