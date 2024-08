Donald Trump volta ao X, antigo Twitter, após quase um ano

O ex-presidente Donald Trump voltou a postar no X, antigo Twitter, quase um ano após abandonar a rede social. O retorno aconteceu nesta segunda-feira (12/8), horas antes da entrevista com o bilionário Elon Musk.

Trump, que tenta voltar à Casa Branca após quatro anos, foi banido do Twitter em 2021 dias após a invasão no Capitólio. Na época, a rede social considerou a manutenção da conta do ex-presidente como um risco para o país, por poder usar a plataforma para incitar mais violência contra a democracia dos EUA.

Meses depois, o ex-presidente norte-americano lançou a sua própria rede social, a Truth Social.

No ano seguinte, o Twitter foi comprado pelo empresário Elon Musk, que renomeou a rede social para X e devolveu a conta de Trump.

O candidato à presidência pelo Partido Republicano nas eleições deste ano, no entanto, fez apenas uma postagem após sua conta ser restabelecida, em 24 de agosto de 2023.

Entrevista com Musk A volta de Trump para o X coincide com o dia em que o ex-presidente será entrevistado por Elon Musk, em uma live que acontecerá no antigo Twitter às 21h (horário de Brasília).

Em uma postagem na rede social, o bilionário prometeu que a entrevista será “sem limites de assunto”, e que usuários do X poderão enviar perguntas para Trump.