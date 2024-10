Dono da Jaguar e Land Rover deixa parte da herança de R$ 600 milhões para o cachorro

Ratan Tata, renomado empresário indiano e proprietário das icônicas marcas de automóveis Jaguar e Land Rover, faleceu no dia 9 de outubro, aos 86 anos. Sua morte deixou um legado financeiro significativo, com uma herança avaliada em mais de R$ 600 milhões. Sem filhos e sem um cônjuge, Tata fez escolhas inusitadas em seu testamento, excluindo três de seus irmãos da divisão de bens. O testamento de Ratan Tata destaca a preocupação com seu cachorro, que receberá “cuidados ilimitados” durante toda a sua vida. Além do animal de estimação, o mordomo, o cozinheiro e o assistente geral também foram contemplados com benefícios. Apesar da exclusão dos irmãos na maior parte da herança, eles ainda receberão uma parte da propriedade.

Nascido em Mumbai em 1937, Ratan Tata foi uma figura central na história empresarial da Índia. Ele liderou a expansão internacional do conglomerado familiar, contribuindo para a transformação do país em uma das economias mais influentes do mundo. Sua trajetória abrangeu um período de profundas mudanças sociais e econômicas, desde a independência da Índia em 1947 até a ascensão do país como a quinta maior economia global em 2022.

