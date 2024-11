Dono de açougue é atingido por tiros em tentativa de homicídio na região de Irecê

Um comerciante da cidade de Central, na região de Irecê, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (19). A vítima, identificada como “Helinho do Açougue”, foi atingida por disparos na cabeça e no tórax. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Irecê.

Segundo o Irecê News, a vítima estava dentro do açougue de propriedade dele, quando dois homens armados invadiram o local. Duas funcionárias que faziam a limpeza estavam no momento, mas não foram atingidas. A vítima foi atingida, tentou fugir para os fundos do estabelecimento, mas foi perseguida e alvejada novamente.