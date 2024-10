Dono de açougue é morto a tiros na frente de esposa e filho no Vale do Jiquiriçá

Um proprietário de um açougue foi morto a tiros em Brejões, no Vale do Jiquiriçá, na noite desta quarta-feira (9). Robson Braga do Rosarino, de 36 anos, se preparara para entrar em casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Esposa e filho estavam na residência no momento do crime.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu no distrito de Serrana, localidade conhecida como KM 100, às margens da BR-116. Pelo menos seis disparos atingiram a vítima. Uma ambulância chegou a fazer o transporte da vítima, mas o homem não resistiu a caminho do Hospital de Nova Itarana.

Devido ao homicídio, a festa de vitória do prefeito eleito Rick de João Lulu (Avante) foi cancelada. Até o início da tarde desta quinta-feira (10) não havia informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.