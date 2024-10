Dono de bar é morto a tiros em Juazeiro; cidade registrou ainda morte de jovem nesta segunda 

Um dono de um bar em Juazeiro, no Sertão do São Francisco, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (28). A vítima – identificada como Allistton Rafael Freitas Silva, de 31 anos – foi morta dentro do estabelecimento, situado em frente a praça do bairro Alagadiço. Na mesma noite, um jovem, ainda não identificado, foi morto a tiros no residencial Brisa da Serra, conforme informou o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias.

Segundo a Polícia Civil, no caso do proprietário do bar, informações preliminares dão conta que dois homens desceram de um veículo de cor preta entraram no estabelecimento e atiraram contra a vítima. Um terceiro suspeito ficou na espera da dupla no carro.

O corpo do homem foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Juazeiro. A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro. Câmeras de segurança poderão auxiliar na elucidação do caso.