Dono de camarote na Sapucaí está na lista da Operação Rifa Limpa

Um nome bastante conhecido no meio do Carnaval do Rio, Roginho Dú Ouro também está sendo investigado pela Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil, junto com a influenciadora Vivi Noronha e o empresário.

Dono de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, frequentado por famosos como Benício, filho de Luciano Huck, ele foi surpreendido pelos agentes de segurança que fizeram buscas nas casas dos investigados. Os seguidores de Roginho Dú Ouro invadiram seu perfil reserva para cobrar um posicionamento.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, curte Carnaval na Sapucaí Divulgação 2 de 9 Joias do MC Poze do Rodo apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro PCRJ/Divulgação 3 de 9 Polícia Civil mostra casa de MC Poze e joias apreendidas Reprodução 4 de 9 Poze do Rodo posa com um cordão de ouro Instagram/Reprodução 5 de 9 “Quase fui também”, contou MC Poze após operação da polícia Instagram/Reprodução 6 de 9 Alvo da polícia, Vivi Noronha e MC Poze se casaram com festão luxuoso Instagram/Reprodução 7 de 9 Operação da Polícia Civil tem mulher de Poze do Rodo como alvo Reprodução / Redes Sociais 8 de 9 MC Poze se casa com Vivi Noronha no Rio Reprodução 9 de 9 Poze e Vivi exibem as alianças Reprodução

“Galera, pelo amor de Deus… Parem de jogar nessas rifas! É tudo golpe… Esse aí é mais um que está sendo investigado por contravenção e lavagem de dinheiro!”, aconselhou um. “E, aí, Roginho Dú Ouro? São só conhecidos que ganham sua rifa? É manipulação? Tá sendo investigado por quê?? Não é à toa que nunca conheci ninguém de verdade que tenha ganho”, afimou outro. “Meu pai, até você?”, quis saber um terceiro. “Esse daí está sendo investigado, galera”, alertou mais um.

Polícia Civil mostra joias de MC Poze apreendidas

E a operação da Polícia Civil contra influenciadores que divulgam sorteios ilegais nas redes sociais ainda continua rendendo. A corporação mostrou em detalhes a busca e apreensão na casa de MC Poze e Vivi Noronha.

Nas imagens, é possível ver os agentes revistando o closet do cantor e as joias que foram apreendidas durante a ação. Ao todo, foram recolhidos para a delegacia 2 simulacros de pistola; 1 simulacro de espingarda; 8 cordões de ouro; 6 relógios; 6 anéis; 2 braceletes; 2 coletes; 11 celulares; 4 tablets; uma Land Rover e uma BMW X6.

“Quase fui também”, contou MC Poze

Após ser surpreendido pela Polícia Civil em sua casa, na manhã desta sexta-feira (1º/11), MC Poze do Rodo soltou o verbo nos stories do Instagram. O cantor aproveitou o momento para falar sobre as rifas realizadas pela esposa, Vivi Noronha, alvo da operação.

“Tá paz, mas com ódio no peito. Levaram meus carros, meus ouros. Quase fui também”, escreveu ele na legenda do vídeo, onde falou sobre o caso.

“Fé, rapaziada. Como vocês viram, o malvadão tá no plim, plim [TV Globo]. Os canas vieram aqui em casa com mandado de busca e apreensão. Não fui indiciado, não foi sobre mim, foi sobre minha esposa”, contou.

E continuou seu relato: “Mas como vocês sabem também, estamos supertranquilos porque não fazemos nada de errado. Sabe como é, né? Quando favelado começa a botar a bagaça no bolso, incomoda. Estamos aqui agora. Creio que até semana que vem esteja resolvido. Meus carros, meus ouros, meus celulares. porque levaram tudo. E eu não estou nem no bagulho, mas tranquilo”, afirmou.

Em seguida, MC Poze afirmou estar tranquilo: “Só passando pra acalmar todos vocês, estamos eu e minha esposa dentro de casa, tudo tranquilo e sendo resolvidos pelos advogados. Hoje foi sinistro”, desabafou

Na última postagem, ele falou que a esposa tem comprovação de tudo: “Sobre a notícia da operação. Isso é fake news sobre nós, a nosso respeito. Nossa índole não permite, não. Todos os prêmios que a Viviane fez, tem no Instagram dela, entregando pros vencedores, tudo”, encerrou.

Detalhes da operação

A esposa do MC Poze do Rodo, Viviane Noronha, é alvo da Operação Rifa Limpa realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (1º/11). A operação investiga sorteios ilegais divulgados em redes sociais. As joias do funkeiro foram apreendidas pelos agentes.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Rifa Limpa cumpre dez mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e outros envolvidos em uma organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro. A ação visa apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Além do MC Poze do Rodo, outros influenciadores como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia foram alvos de busca e apreensão.

As investigações revelam que os influenciadores, ao divulgarem os sorteios nas redes sociais, “visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos”.

A Polícia explica que os “sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real”.

Os agentes averiguaram que os integrante do esquema ilegal usam um aplicativo personalizado que levanta “fortes suspeitas de fraude e em completo desacordo com a legislação vigente”.

A Delegacia de Defraudações destaca que para realizar rifas é exigida autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda e que só instituições sem fins lucrativos têm permissão para realizar esses sorteios.