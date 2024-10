Dono de hotel de luxo em Trancoso é preso pela PF em operação contra tráfico internacional de drogas

Um proprietário de um hotel de luxo em Trancoso, em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (31). O homem, que seria Augusto Guerra, estava foragido da Justiça.

Segundo a PF, o homem chegou a ser preso em 2021 a bordo de um veleiro que levaria quase duas toneladas de cocaína para a Europa. O foragido estava com um mandado de prisão em aberto, já que havia descumprido as medidas impostas quando estava em período de prisão domiciliar, o que levou a Justiça a expedir um novo mandado.

A PF aponta que todas as propriedades do homem são oriundas de dinheiro proveniente do crime de tráfico de entorpecentes.