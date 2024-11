Dono de hotel em Trancoso preso pela PF é conhecido como ex-pescador e criador de bangalôs

O homem preso pela Polícia Federal (PF) em Trancoso, um dos destinos turísticos de Porto Seguro, era conhecido por ser pescador. O homem, apontado como Augusto Guerra Bandeira, é acusado de tráfico internacional de drogas e foi detido nesta quinta-feira (31) por descumprir medidas impostas à prisão domiciliar.

Ao Radar News, parceiro do Bahia Notícias, empresários do setor afirmaram desconhecer o suspeito no mercado. O homem também é conhecido por construir bangalôs de alto padrão na localidade, alugados em plataformas na internet. O nome do hotel citado na operação da PF não foi informado.

Segundo a investigação, o acusado preso nesta quinta seria proprietário de um hotel de luxo em Trancoso cuja aquisição, assim como de outros bens, seria fruto de atividades de tráfico internacional de drogas.

Em fevereiro de 2021, ele foi preso, com outros quatro suspeitos, em um veleiro que levaria mais de duas toneladas de cocaína para a Europa. Ainda segundo o site, Bandeira seria morador de um bairro periférico de Porto Seguro antes de ser preso em 2021.