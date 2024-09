Dono de sítio é multado em R$ 3 mil por abandonar vaca doente

São Paulo — Um homem de 54 anos foi multado em R$3 mil após abandonar um bovino em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Ele foi autuado por praticar ato de maus tratos a um animal que estava caído no pasto nos fundos de um lote, com escore corporal magro, sem condições de ficar em pé e com uma das pernas traseiras com um inchaço.

Uma equipe da Polícia Ambiental atendeu o chamado na última quarta-feira (4/9) em um sítio no Assentamento Laudenor de Souza, onde o animal estaria caído no solo. No local, os agentes encontraram o animal, que é uma fêmea de raça cruzada.

O proprietário alegou que a vaca havia sido medicada precariamente após um veterinário da cidade informar, via telefone, qual medicamento deveria ser administrado. “O animal caiu e não teve forças para se levantar, sendo que o envolvido não acionou um profissional habilitado para os devidos cuidados ou possível eutanásia”, acrescentou a polícia. O homem ainda teria tentado levantar a vaca, que caiu novamente.

Ele foi autuado por maus-tratos a animal doméstico, incorrendo no disposto do artigo 29 da resolução SIMA- 05/24. O bovino foi apreendido e, devido à ausência momentânea de local para destinação, foi devolvido ao seu proprietário para providência de cuidados imediatos.

A Polícia Ambiental informou que “a ocorrência será oficiada ao distrito policial por cometimento de crime ambiental tipificado no artigo 32 da lei federal 9065/98 e o envolvido responderá criminalmente.”