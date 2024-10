Donos de bares são presos por exploração de jogos de azar em Goiânia

Goiânia – A Polícia Civil de Goiás (PCGO) realizou mais uma etapa da Operação Ludopatia, na capital goiana, contra a exploração de jogos de azar. Como resultado, duas pessoas foram presas e sete máquinas caça-níquel apreendidas. A ação aconteceu na noite desse sábado (19/10).

De acordo com a corporação, os bares fiscalizados ficam nos setores Alto da Glória e Jardim América, e os dois não tinham alvará da Vigilância Sanitária. Os proprietários dos estabelecimentos, que não tiveram a identidade revelada, foram detidos e levados para a Central de Flagrantes.

Jogos de azar

No bar localizado no setor Alto da Glória, também funciona um restaurante. De acordo com a polícia, no local foram apreendidas três máquinas e, no momento da fiscalização, um idoso usava os equipamentos.

O dono do estabelecimento foi levado para a Central de Flagrantes pela contravenção penal de exploração de jogos de azar continuado e pelo crime de infração de medida sanitária preventiva em razão da ausência do alvará da vigilância sanitária.

Já no Jardim América, os agentes encontraram quatro máquinas caça-níqueis em um bar que também não tinha alvará da Vigilância Sanitária. O proprietário do local foi levado à Central de Flagrantes pelos mesmos ilícitos.

Ambos pagaram R$ 2 mil de fiança, cada, e foram liberados.

Operação Ludopatia

Esta foi a sexta fase da Ludopatia, que teve início no último dia 23 de setembro. A ação já tirou 70 máquinas caça-níqueis de circulação e prendeu 19 pessoas em menos de 30 dias.