‘Doodle’ do Google celebra a véspera do Ano Novo em 2024

O “doodle” desta terça-feira (31) celebra a véspera do Ano Novo em 2024. A ilustração do letreiro do Google, que será exibida nas páginas do mecanismo de busca ao longo do dia, traz um relógio com ponteiro quase no topo, rodeado de pontos brilhantes, numa estética que lembra o surrealismo.

A empresa não disse muito sobre o novo “doodle”. Na página sobre ele, no site dedicado às ilustrações, a big tech publicou o seguinte:

Mostre seus brilhos e finalize suas resoluções — o Doodle de hoje celebra a véspera de Ano Novo! Aqui está um ano novo brilhando com oportunidades — assim como o Doodle de hoje! Que a contagem regressiva comece. Google

Outros ‘doodles’ do Google ao longo de 2024

O Olhar Digital acompanha os “doodles” do Google. E publicou notas sobre eles ao longo de 2024. Relembre alguns abaixo:

Raul Seixas (23 de novembro)

Doodle em homenagem ao ‘Maluco Beleza’ (Imagem: Google)

Segundo a página do doodle, a homenagem a Raul Seixas visava celebrar o aniversário do cantor. Mas há um problema: Seixas nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador (BA), não em 23 de novembro. Se estivesse vivo, o “Maluco Beleza” teria 79 anos (saiba mais nesta nota do Olhar Digital).

Halloween (30 de outubro)

Doodle de Halloween foi continuição de doodles publicados em outros anos (Imagem: Reprodução/Google)

O Halloween, ou Dia das Bruxas, como é chamado no Brasil, remete à tradição estadunidense de séculos. O Google, claro, não podia ficar de fora das celebrações e lançou um doodle especial de Halloween. Ele foi uma continuação de outros doodles que celebraram a data em anos passados (saiba mais nesta nota do Olhar Digital).

Pipoca (26 de setembro)

No fim de setembro, Google publicou joguinho que celebra a pipoca em doodle (Imagem: Google)

A homenagem do “doodle” não trouxe apenas uma ilustração temática. Desta vez, o Doodle trouxe um joguinho – que dá até para ser jogado on-line. O objetivo, veja você, era não virar pipoca (saiba mais nesta nota do Olhar Digital).

Olimpíadas de 2024 (26 de julho)

Google publicou diversos doodles em homenagem a esportes que fizeram parte das Olimpíadas de 2024 (Imagem: Google)

No dia em que ocorreu a abertura oficial da competição, o Google começou a publicar seus “doodles” temáticos do evento. A ilustração acima celebrou o desfile de atletas no rio Sena, em Paris, na França (saiba mais nesta nota do Olhar Digital).

Dia Internacional da Mulher (08 de março)

Doodle do Dia Internacional da Mulher destacou compartilhamento de sabedoria entre gerações (Imagem: Google)

A ilustração do letreiro do Google neste dia destacou o compartilhamento de sabedoria entre gerações de mulheres num quilt bordado com símbolos do progresso conquistado ao longo dos anos (saiba mais nesta nota do Olhar Digital).

Você pode relembrar todas as notas publicadas pelo Olhar Digital sobre os “doodles” do Google clicando aqui.

