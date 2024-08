Doria dança com Fátima Bezerra na abertura de evento do Lide

Ex-governador de São Paulo dança com governadora petista do Rio Grande do Norte na abertura do 23º Forum Empresarial Lide

Ex-governador de São Paulo, Doria dançou no palco do evento que antecedeu a abertura do fórum na noite desta 5ª feira (15.ago) Paulo Silva Pinto/Poder360 – 15.ago.2024

Paulo Silva Pinto Enviado especial ao Rio 15.ago.2024 (quinta-feira) – 23h56



O ex-governador de São Paulo João Doria dançou na noite desta 5ª feira (15.ago.2024) com Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte, em show que antecedeu a abertura do 23º Forum Empresarial Lide, no Hotel Fairmont, no Rio.

Doria chamou Bezerra e outra pessoas ao palco enquanto o cantor e compositor Toni Garrido cantava “Palco”, música de Gilberto Gil e Milton Nascimento. Garrido fez um pocket show, apresentação com poucas músicas, depois de uma entrevista no palco durante o jantar que antecedeu o fórum.

Assista (6s):

Doria foi governador pelo PSDB de 2019 a 2022. Deixou o partido no final do ano.

O fórum terá a participação de 10 governadores de 6 partidos e de 2 vice-governadores de outros 2 partidos, além de empresários. Bezerra é uma das participantes. Leia aqui a programação completa (PDF – 5 MB).

O jornalista viajou a convite do 23ª Forum Empresarial Lide