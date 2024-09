Doria se reúne com Macron para ampliar negócios entre Brasil e França

Presidente francês recebeu a comitiva brasileira no Palacio Élysée, onde discutiram formas de incrementar os investimentos bilaterais

Macron, que esteve recentemente no Brasil, confirmou sua presença na reunião do G20 no Rio de Janeiro



Empresários brasileiros estão em busca de novas oportunidades de negócio na França. Recentemente, um encontro entre empresários brasileiros e o presidente francês Emmanuel Macron destacou a intenção de fortalecer as relações comerciais entre os dois países. O presidente francês recebeu a comitiva brasileira no Palacio Élysée, onde discutiram formas de incrementar os investimentos bilaterais. O ex-governador de São Paulo, João Dória, ressaltou a disposição de ambos os lados em aumentar os investimentos, com empresas brasileiras já atuando na França e outras interessadas em expandir suas operações.

Flávio Rocha, presidente do Conselho da Riachuelo, demonstrou otimismo em relação ao encontro, mas enfatizou a necessidade de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Rocha destacou que, para aproveitar as oportunidades de parceria, é essencial conter o avanço do gasto público e resolver questões fiscais. Ele também mencionou a importância do capital ambiental do Brasil, que foi um dos temas discutidos na reunião. A reunião em Paris sublinhou a relevância do Brasil para a Europa, com a possibilidade de gerar um ciclo virtuoso de investimentos.

O empresário Alex Allard, que possui negócios no Brasil e na França, falou sobre as oportunidades no setor agrícola, especialmente com a chegada de novas tecnologias e exigências de sustentabilidade. Ele destacou que a França é um país avançado em tecnologia, o que pode beneficiar as empresas agrícolas brasileiras. A troca de conhecimentos e tecnologias entre os dois países pode impulsionar o setor agrícola brasileiro, tornando-o mais competitivo e sustentável. Emmanuel Macron, que esteve recentemente no Brasil, confirmou sua presença na reunião do G20 no Rio de Janeiro em novembro e na COP 30 em Belém, em 2025.

