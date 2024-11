Dorival Jr projeta duelo do Brasil contra o Uruguai em Salvador: “Jogo fundamental”

A Seleção Brasileira já está de olho nos próximos desafios da Data Fifa. Visando as 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior projetou a preparação da equipe em um vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Eu espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tirarmos coisas positivas e podermos levar para uma partida tão importante. Venezuela vem invicta dentro do seu estádio, jogando com muita propriedade e nós teremos um compromisso difícil e complicado. Porém acredito que estejamos ainda melhores preparados do que nas partidas anteriores. É natural que gere uma expectativa muito positiva e que possamos fazer um grande jogo” , comentou Dorival.

Além da preparação, o treinador também falou sobre a importância da manutenção do grupo e da metodologia que utilizará para otimizar o desempenho da equipe.

“Teremos dois períodos de treinamento para enfrentar a Venezuela. Teremos que ter um cuidado especial e uma preparação acima do normal para um jogo em que nós precisaremos de toda a força possível para encontrarmos o melhor resultado. Jogadores que já se conhecem, que já vêm começando a encontrar um caminho importante. Espero que seja ainda melhor após essas duas partidas seguintes”, destacou.