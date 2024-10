Dorival Júnior comemora goleada contra o Peru

A seleção brasileira venceu o Peru por 4 a 0 na noite da última terça-feira (15) e viu diminuir a pressão contra o técnico Dorival Júnior. O treinador estava sendo muito criticado pelas atuações da equipe, mas as vitórias diante dos chilenos e peruanos alivia o clima dentro da CBF e garante permanência da atual comissão.

Após o jogo, Dorival não escondeu a felicidade de embalar duas vitórias seguidas nas Eliminatórias: “Tivemos no primeiro tempo uma equipe que se defendeu ao extremo e tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como talvez tenhamos nos preparado. O que eu imagino é que mesmo assim conseguimos um gol importante. Na segunda etapa, a partir do momento do 2 a 0, a equipe adversária se abre um pouco mais e nos deu tudo o que queremos: campo para trabalhar. Fico feliz de modo geral, e não especificamente pelo segundo tempo, que buscamos fazer tudo o que foi trabalhado e treinado.”

A seleção volta a campo na próxima Data FIFA contra a Venezuela e Uruguai, em novembro, nos últimos jogos de 2024. O Brasil termina a rodada na 4ª posição da classificação, com 16 pontos em 10 jogos, sendo 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.