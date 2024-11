Dorival Júnior convoca ex-corintiano pela 1º vez para a seleção brasileira, deixa Neymar de fora e promove volta de Vini Jr.

Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira, 1º de novembro, a lista de convocados da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em coletiva de imprensa na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, o treinador chamou o zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixou Endrick, do Real Madrid, fora da relação. O palmeirense Estêvão e Vini Jr., astro do Real Madrid, retornam.

Endrick esteve presente nas últimas convocações da seleção brasileira, mas teve poucos minutos em campo. O jogador de 17 anos foi preterido por Igor Jesus, do Botafogo, que fez boas exibições como titular, marcando contra o Chile e dando uma assistência contra o Peru. A joia revelada nas categorias de base do Palmeiras completou um mês sem sair do banco de reservas do Real Madrid, sendo tratado como “invisível” pela imprensa espanhola.

Neymar, que recentemente voltou aos gramados após grave lesão, continua fora da lista de Dorival. A CBF entrou em contato com o atleta de 32 anos e decidiu deixá-lo fora da lista até ele adquirir o ritmo de jogo ideal. O camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ficou mais de um ano longe do futebol após romper o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Os convocados começam a se apresentar no dia 11, em Belém, no Pará, onde Dorival vai comandar sessões de treino no Mangueirão. O Brasil enfrenta a Venezuela dia 14, em Maturín, e joga contra o Uruguai, em Salvador, dia 19. As partidas, válidas pela 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias, são as últimas do time brasileiro no calendário da Fifa em 2024. Flávio Horta Jr, presidente do Volta Redonda, será o chefe de delegação.

As vitórias sobre Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0), as duas piores seleções nas Eliminatórias, deram sobrevida ao trabalho de Dorival Júnior e fizeram o Brasil reagir na tabela de classificação. A seleção ocupa o quarto lugar, com os mesmos 16 pontos dos uruguaios, em terceiro, mas à frente no saldo de gols (7 a 6). Já a Venezuela é apenas a oitava colocada, com 11. A Argentina, atual campeã Mundial e da Copa América, lidera de maneira isolada, com 22.

Veja a lista com os 23 convocados:

Goleiros – Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais – Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros – Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Chelsea) e Vini Jr. (Real Madrid)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira