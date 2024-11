Dorival Júnior convoca Léo Ortiz e Gabriel Martinelli para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, convocou Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, para as Eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão foi tomada em razão das lesões de Éder Militão e Rodrygo. O zagueiro do Real Madrid sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, o que o afastará do restante da temporada, enquanto o ex-santista, companheiro de clube de Militão, enfrenta uma lesão muscular na coxa direita.

Léo Ortiz, que já foi chamado para a seleção em outras duas ocasiões, ainda não teve a oportunidade de entrar em campo com a amarelinha. Por outro lado, Gabriel Martinelli já possui 14 partidas pelo Brasil, onde marcou dois gols. Desde que assumiu o comando da equipe, Dorival Júnior teve que lidar com 17 cortes de jogadores. A apresentação dos convocados está marcada para esta segunda-feira (11). O Brasil enfrentará a Venezuela, em Maturín, na quinta-feira (14) e, em seguida, jogará contra o Uruguai, em Salvador no dia 19. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, somando 16 pontos.

A lista de convocados inclui três goleiros: Bento, Ederson e Weverton. Para as laterais, foram chamados Danilo, Vanderson, Abner e Guilherme Arana. Na zaga, além de Léo Ortiz, estão Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murillo. O meio-campo conta com André, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá e Raphinha, enquanto os atacantes são Estêvão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Savinho e Vinicius Junior.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA