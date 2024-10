Dorival Júnior convoca Matheus Pereira para o lugar de Lucas Paquetá

Matheus Pereira, atleta do Cruzeiro, foi chamado pelo treinador Dorival Júnior para integrar a Seleção Brasileira no confronto contra o Peru, agendado para a próxima terça-feira (15), em Brasília. Ele assume a posição de Lucas Paquetá, que não poderá jogar devido à suspensão por ter recebido o segundo cartão amarelo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira chega a este embate após uma vitória emocionante sobre o Chile, onde conseguiu reverter o placar para 2 a 1 em Santiago. Os gols que garantiram a vitória foram marcados por Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos jogadores do Botafogo, destacando-se na partida.

A lista de convocados para o jogo inclui três goleiros: Weverton, do Palmeiras, Bento, que atua no Al-Nassr, e Ederson, do Manchester City. A defesa é composta por Danilo, da Juventus, Vanderson, do Monaco, Alex Telles, do Botafogo, e Abner, do Lyon.

No setor de zagueiros, estão Beraldo, do PSG, Fabrício Bruno, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, também do Paris Saint-Germain. Já no meio-campo, além de Matheus Pereira, foram convocados André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Andreas Pereira, do Fulham, e Gerson, do Flamengo, além de Rodrygo, do Real Madrid.

Para o ataque, a Seleção conta com nomes como Endrick e Raphinha, do Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Luiz Henrique e Igor Jesus, que se destacaram na última partida, também estão na lista, assim como Savinho, do Manchester City, e Gabriel Martinelli, do Arsenal. A expectativa é alta para o desempenho da equipe na próxima partida.

