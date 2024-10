Dorival Júnior explica escolha de Igor Jesus para substituir Vini Jr. nas Eliminatórias da Copa de 2026

Durante um treino realizado no centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo, o técnico Dorival Júnior fez ajustes significativos no meio-campo e no ataque da seleção brasileira. Essas mudanças ocorrem em preparação para os próximos confrontos contra Chile e Peru, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A formação inicial da equipe começou a ser delineada, com a notável ausência de Bruno Guimarães, que ficou como opção no banco de reservas. Para suprir essa lacuna, Lucas Paquetá foi recuado para a posição de volante, formando uma dupla com André. Rodrygo, por sua vez, assumiu a responsabilidade pela criação de jogadas, apoiando os atacantes Savinho, Raphinha e Igor Jesus, que foi testado entre os titulares.

“Nunca abrimos mão da ideia de ter um atacante de ofício que não seja um atacante que saísse da área. É a característica do Igor e é a do Pedro. Eles saem do momento adequado e estão presentes no momento de finalizar”, afirmou o treinador. “O momento do Igor é muito interessante. O Endrick ainda naturalmente vem buscando conhecer o seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Tudo é questão de também cada um encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento vividos sejam um pouco diferentes. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil nesse momento”, explicou.

Com a lesão de Vinícius Júnior, Igor Jesus deve ser o escolhido para ocupar sua posição. Na linha defensiva, a disputa está acirrada entre Abner e Alex Telles, enquanto Ederson foi confirmado como goleiro, substituindo Alisson, cortado por uma lesão no tendão da coxa.

A escalação que deve entrar em campo é a seguinte: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (ou Alex Telles); André, Lucas Paquetá, Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus. O Brasil se prepara para enfrentar o Chile na próxima quinta-feira (10) e, em seguida, o Peru no dia 15 deste mês.

