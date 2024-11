Dorival pede cautela à seleção para jogo contra a Venezuela: ‘Compromisso difícil’

Após um início difícil, a seleção brasileira desencantou nas Eliminatórias, na última Data Fifa, com duas vitórias em dois jogos. O bom momento, contudo, não pode gerar expectativas muito altas, na avaliação de Dorival Júnior. Ciente das dificuldades do time, o treinador pediu cautela para a próxima partida, contra a Venezuela, na quinta-feira, fora de casa. “A Venezuela está invicta dentro do seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores”, declarou Dorival, nesta segunda-feira (11). “Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante.”

Em 8º lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, a Venezuela soma três empates e duas vitórias em casa. O time ainda não venceu longe dos seus domínios. Na quinta, mandará a partida contra o Brasil na cidade de Maturín, às 18 horas, pelo horário de Brasília. Até lá, a seleção brasileira terá apenas dois períodos de treino Dorival conta com o entrosamento que vem sendo conquistado aos poucos, nas Datas Fifa desde segundo semestre do ano, para evitar uma surpresa fora de casa. No primeiro jogo entre brasileiros e venezuelanos nestas Eliminatórias, houve empate por 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá.

“Teremos que ter muito cuidado especial, uma preparação acima do normal para um jogo em que nós precisaremos de toda a força possível, para que encontremos o melhor resultado. São jogadores que já se conhecem, que vêm começando a encontrar um caminho importante, que eu espero que seja ainda melhor após essas duas partidas seguidas”, projetou o técnico. A curta preparação da seleção para este primeiro dos dois jogos desta Data Fifa começará a ser feita nesta segunda-feira, em Belém. “Espero que novamente em Belém aconteça uma movimentação que provoque em todos nós a sensação de vestir essa camisa com muito orgulho, dedicação, entrega, comprometimento, que é o que precisaremos para esses dois jogos seguintes, que serão fundamentais no equilíbrio da nossa posição na tabela de classificação.”

Na volta da Venezuela, o Brasil vai rumar para Salvador, local da segunda partida desta série, contra o Uruguai. O último jogo da seleção neste ano será no dia 19, terça da semana que vem, na Arena Fonte Nova. “O povo sempre acolheu muito bem a seleção brasileira e novamente teremos uma oportunidade de estarmos em Salvador, espero que possamos retribuir o carinho do torcedor com uma grande atuação. A equipe uruguaia é muito bem preparada, vem à nossa frente nesse momento na fase classificatória e será um jogo fundamental, para que possamos consolidar nosso caminho, desde que também façamos um jogo seguro e equilibrado.”

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo