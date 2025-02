Dos palcos ao cinema: confira 8 musicais da Broadway que ganharam adaptação cinematográfica

O musical “Wicked” é um dos grandes lançamentos do cinema em 2024. Estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, o longa, baseado em “O Mágico de Oz”, teve boa recepção do público e da crítica.

No entanto, este filme é apenas a primeira parte de uma adaptação cinematográfica do musical da Broadway homônimo, criado por Stephen Schwartz e Winnie Holzman.

Com isso, preparamos uma lista de oito filmes que são adaptações de espetáculos da Broadway para o cinema. Confira!

Wicked (2024) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

8 musicais da Broadway que ganharam adaptação para os cinemas

A Noviça Rebelde (1965)

The Sound of Music (1965) / Crédito: 20th Century-Fox (divulgação)

Com música de Richard Rodgers, letras de Oscar Hammerstein II e libreto de Howard Lindsay e Russel Crouse, a peça musical “A Noviça Rebelde” estreou na Broadway em 1959.

Baseada nas memórias de Maria von Trapp, “The Story of the Trapp Family Singers”, a atração foi um grande sucesso. Vencedor de cinco prêmios Tony, incluindo o de Melhor Musical, o espetáculo teve inúmeras montagens e reencenações desde então.

The Sound of Music (1965) / Crédito: 20th Century-Fox (divulgação)

Em 1965, foi adaptado para o cinema, com direção de Robert Wise e Julie Andrews e Christopher Plummer como protagonistas. Ganhador de cinco Oscars, incluindo o de Melhor Filme, “A Noviça Rebelde” se tornou um marco no cinema.

A trama do filme se passa na Áustria dos anos 30 e segue uma noviça que vai trabalhar como governanta na casa de um capitão viúvo com sete filhos.

Onde assistir: Disney+.

Mamma Mia! (2008)

Mamma Mia! (2008) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

A comédia romântica “Mamma Mia!” se baseia na peça musical jukebox escrita por Catherine Johnson, que estreou na Broadway em 2001. O espetáculo utiliza canções do grupo sueco de pop ABBA.

Lançada em 2008, a adaptação para o cinema traz um grande elenco, com nomes como Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Colin Firth.

A trama segue uma noiva que, às vésperas de seu casamento nas ilhas gregas, convida três ex-namorados de sua mãe, um deles possivelmente seu pai.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

Telecine

Em um Bairro de Nova York (2021)

In the Heights (2021) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Com direção de Jon M. Chu (o mesmo de “Wicked”), “Em um Bairro de Nova York” se baseia no espetáculo musical homônimo que estreou na Broadway em 2008. A peça conta com conceito, música e letras de Lin-Manuel Miranda e libreto de Quiara Alegría Hudes.

A adaptação para o cinema foi lançada em 2021 e apresenta o enredo de uma comunidade latina em Nova York perseguindo seus sonhos.

Onde assistir: Max.

Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978)

Grease (1978) / Credito: Paramount Pictures (divulgação)

Estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, “Grease” é um dos musicais de maior sucesso do cinema.

O longa é baseado na peça musical que estreou na Broadway em 1972, com música, letras e libreto de Jim Jacobs e Warren Casey. A trama retrata um romance de verão entre dois adolescentes no final dos anos 50.

Onde assistir:

Mercado Play (grátis com anúncios)

Oldflix

Grease (1978) / Credito: Paramount Pictures (divulgação)

Amor, Sublime Amor (1961)

West Side Story (1961) / Credito: United Artists (divulgação)

Ganhador de 10 Oscars, incluindo o de Melhor Filme, “Amor, Sublime Amor” é um dos musicais mais aclamados do cinema.

Dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins e estrelado por Natalie Wood e Richard Beymer, o longa é uma adaptação do musical da Broadway de 1957. O espetáculo original foi concebido por Jerome Robbins, com música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim e libreto de Arthur Laurents.

Inspirado em “Romeu e Julieta”, a trama segue o amor proibido de dois jovens, cada um ligado a uma das duas gangues rivais de Nova York.

Onde assistir:

MGM+ Amazon Channel

MGM+ Apple TV Channel

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007)

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Com estreia na Broadway em 1979, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet” é um musical com música e letra de Stephen Sondheim e libreto de Hugh Wheeler. O espetáculo foi baseado na peça de 1970 “Sweeney Todd”, de Christopher Bond.

Em 2007, o cineasta Tim Burton dirigiu uma adaptação para o cinema, estrelada por Johnny Depp como o barbeiro e serial killer Sweeney Todd.

Onde assistir:

alugar e comprar no Youtube Filmes

alugar e comprar no Amazon Prime Video

Os Miseráveis (2012)

Les Misérables (2012) / Credito: Universal Pictures (divulgação)

Lançado em 2012, o premiado longa-metragem “Os Miseráveis” é baseado no musical de mesmo nome. Com música de Claude-Michel Schönberg, letra de Alain Boublil e Jean-Marc Natel e libreto de Schönberg e Boublil, o espetáculo é inspirado no romance “Les Misérables”, de Victor Hugo.

Estrelado por Hugh Jackman e Anne Hathaway, o filme se passa na França do século XIX e segue um ex-prisioneiro que cuida da filha de uma operária

Onde assistir:

alugar e comprar no YouTube Filmes

alugar e comprar no Amazon Prime Video

alugar e comprar no Apple TV

Meninas Malvadas (2024)

Mean Girls (2024) / Credito: Paramount Pictures (divulgação)

Lançado em 2024, o musical adolescente “Meninas Malvadas” é inspirado no musical homônimo, que por sua vez adapta o filme de 2004.

Estrelado por Angourie Rice, Reneé Rapp, Auliʻi Cravalho e Christopher Briney, a trama acompanha uma aluna nova enfrentando uma garota popular e seu grupo.

Onde assistir:

Netflix.

