Doses de adrenalina ajudam relacionamento, diz Cátia Damasceno

Depois de um tempo de relacionamento, é normal o casal cair na rotina. Contudo, antes que isso se transforme em um problema que pode até levar ao fim da relação, vale a pena dar aquela esquentadinha na convivência. É importante listar algumas soluções para colocarem em prática e resgatar aquele calor do início.

Sabe quem tem dicas ótimas para isso? A fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno:

Em 5 de dezembro, o auditório principal do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), recebe Cátia Damasceno na 5ª edição do Metrópoles Talks. A especialista em relacionamentos tem como missão ajudar a despertar nas pessoas uma vida íntima com muito mais autoconhecimento, prazer e liberdade.

​Com muito bom humor e informação, Cátia Damasceno compartilha, na palestra “O segredo das mulheres bem resolvidas”, os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e traz histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 no site da Bilheteria Digital.

Cátia Damasceno

Dona do maior canal sobre sexualidade e relacionamento do Brasil, com a incrível marca de 10,6 milhões de inscritos ao longo de 10 anos de internet, Damasceno também é autora do best-seller Bem Resolvida e idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, que trabalha os aspectos físicos, emocionais e relacionais. Mais de 500 mil mulheres já assistiram aos cursos e treinamentos promovidos pela palestrante.

Especialista em falar sobre sexualidade, relacionamento, autoestima e empreendedorismo feminino em linguagem simples, ela alcança todas as faixas etárias e sociais.

Metrópoles Talks

Além de Cátia Damasceno, outros grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em outubro, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente; já o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador.

Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Cátia Damasceno em Brasília

Palestra: “O segredo das mulheres bem resolvidas”

Data e horário: 5 de dezembro (quinta-feira), às 20h

Local: Ulysses Centro de Convenções

Onde comprar: Bilheteria Digital