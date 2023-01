Doze pessoas morrem em acidente grave em rodovia no Tocantins

Doze pessoas morreram em um acidente grave entre uma van e um caminhão na rodovia TO-280, no estado do Tocantins, na noite dessa quarta-feira (25). A van estava com pacientes da cidade de Almas.

Entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um bebê que morreram no local da batida. Dois homens foram socorridos para hospitais das cidades de Natividade e Porto Nacional. O prefeito Waguinho lamentou as mortes e disse que há servidores públicos da cidade entre os mortos.

Um casal e uma criança que estavam no caminhão foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento.

Testemunhas contaram à polícia que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van, que estava no sentido contrário.