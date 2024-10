Doze unidades judiciais e extrajudiciais do TJ-BA em Teixeira de Freitas passarão por inspeção ordinária

No período de 4 a 8 de novembro, a Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) realizará inspeção ordinária em 12 unidades judiciais e extrajudiciais da comarca de Teixeira de Freitas.

A fiscalização ocorrerá na 1ª Vara Criminal; 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas; Vara do Júri e Execuções Penais; Conjunto Penal de Teixeira de Freitas; Abrigo Institucional Lar Sagrada Família; Casa da Criança Renascer; Vara da Fazenda Pública; 1ª e 2ª Varas do Sistema dos Juizados Especiais; Unidades Administrativas como Administração do Fórum, Central de Cumprimento de Mandados e outras; 1ª e 2ª Varas de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais.