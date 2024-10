DPU volta a Cachoeira com atendimento jurídico gratuito à população na próxima semana

Entre os dias 16 e 18 de outubro, a Defensoria Pública da União (DPU) realiza ação itinerante no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano. O mutirão acontece na sala da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DP-BA), dentro do Fórum Augusto Teixeira de Freitas, no centro da cidade.

A ação é aberta ao público e não é necessário agendamento prévio. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Na ocasião, serão atendidas pessoas com renda familiar de até R$ 2 mil ou que comprovem que não podem pagar um advogado, sem prejudicar o próprio sustento.

O atendimento no dia 16 será das 14h às 18h; no dia 17, das 8h às 12h e das14h às 17h; e no dia 18 de outubro, das 8h30 às 12h e 14h às 17h.