Dr. Carlos W. Roxo comenta sobre a crescente procura da rinoplastia pelos homens

Com o passar dos anos, os homens se tornaram mais preocupados com a própria aparência, tornando-se mais vaidosos. O mercado de beleza e estética masculina observou uma crescente de 39% desse gênero. Somente no ano de 2017, o mercado global de beleza masculina arrecadou US$ 57,7 bilhões, segundo relatório disponibilizado pela Research & Markets. O crescimento deve continuar acelerado e estima-se que o faturamento alcance os US$ 78,6 bilhões em 2023.

Em referência aos procedimentos cirúrgicos, os homens representam cerca de 35% dos pacientes que buscam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Em cinco anos, o número desse público que realizou rinoplastia aumentou de 5% para 30%. Esses são dados de um estudo recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética.

Ainda de acordo com os dados, o recorde se deu na rinoplastia, muito procurada para melhorar a respiração decorrente de alterações no septo nasal ou válvulas nasais, também buscada para melhorar a autoestima das pessoas. Normalmente, a cirurgia é de baixo risco e de rápida recuperação para o paciente. Com isso, o cirurgião plástico Carlos W. Roxo comenta sobre o porquê o público masculino está procurando por esse procedimento.

“Com o passar dos anos, os cuidados com a aparência cresceram tanto entre as mulheres, quanto entre os homens. E isso é um incentivo para que esse público procure por um profissional que consiga fazer um nariz masculino. As características que os homens buscam na rinoplastia são , nariz reto, bonito e natural. Mas além disso, alguns pacientes também realizam a cirurgia no nariz para resolver problemas respiratórios, sequelas de acidentes , entre outros”, afirma o doutor.

Não existem tantas diferenças entre a rinoplastia dos homens e das mulheres na recuperação e na técnica cirúrgica, o que muda são as proporções desejadas, que no homem devem ser mais fortes e masculinas. O especialista busca um nariz com origem mais próxima da testa (estilo grego), não pode ser muito arrebitado e deve ser mais reto (sem a curva feminina).

Com a confiança de que conseguirá um resultado natural e masculino, e a quebra do tabu que cirurgia plástica é coisa de mulher, muitos homens buscam pela rinoplastia nos dias de hoje.

