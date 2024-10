Dr. Estranho: PCDF prende traficantes que agiam em shoppings e metrô

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), deflagrou a Operação Doutor Estranho, na manhã desta sexta-feira (18/10), voltada ao combate do tráfico de drogas na região central de Brasília. A ação resultou na prisão em flagrante de dois grandes fornecedores de entorpecentes, ambos moradores do Gama, com 26 e 37 anos. A dupla atuava nas estações de metrô da Asa Sul e em shoppings da região.

Durante a operação, os investigadores cumpriram dois mandados de busca e apreensão no Gama, onde encontraram drogas, como maconha, skunk e ecstasy, além de balanças de precisão e outros materiais usados na venda das substâncias ilícitas. A PCDF também apreendeu uma arma de fogo com balas, em um dos endereços visitados.

A polícia informou que um dos investigados tinha antecedente criminal por tráfico de drogas. “A investigação, que resultou na operação, envolveu a análise de dispositivos eletrônicos apreendidos, nos quais foi identificado um canal de venda virtual usado pelos traficantes para organizar e distribuir as drogas”, destacou a PCDF.

Os suspeitos mantinham contato com clientes por meio de plataformas digitais, em que promoviam as vendas e agendavam a entrega de grandes quantidades de entorpecentes. Os dois detidos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Somadas, as penas passam dos 20 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência ao perfil usado pela dupla no WhatsApp para vender as drogas.