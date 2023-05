Dr. Gabriel Lembo é um renomado dentista com mais de 23 anos de experiência na área de reabilitação estética funcional

O Dr. Gabriel é também coordenador e professor do Instituto Viotto e já formou mais de 140 alunos do mundo inteiro.

O uso do Microscópio permite mais precisão, melhor visualização em consequência oferece um resultado superior em relação ao acabamento e adaptação dos procedimentos realizados,além de ser imprescindível no diagnóstico inicial! “Quando enxergamos mais aumentamos nossa habilidade manual e consequentemente realizamos muito melhor os procedimentos”, diz Dr Gabriel Lembo.

A Clínica Viotto Alphaville oferece tratamento com Microscópio Zeiss (único na região),o microscópio aliado com uma técnica revolucionária e minimamente invasiva sem causar desgaste nos dentes é possível realizar lentes de contato dental extremamente finas e naturais para o paciente que deseja um sorriso lindo.

O objetivo da reabilitação estética é ajudar a melhorar a saúde, função aliada a aparência dos dentes e do sorriso, melhorando assim a autoestima e a confiança do paciente. Casado, cristão e pai de três filhos, Dr. Gabriel Lembo acaba de inaugurar sua mais nova clínica com espaço amplo de 200 metros quadrados, em Alphaville, junto com o renomado Dr. Roberto Viotto, onde possuem o que há de mais moderno em tratamento odontológico. O Dr. Viotto é referência no Brasil em lentes de contato dental, sendo destaque mundial.

Ao longo dos anos, o Dr. Gabriel Lembo teve a oportunidade de atender artistas, jogadores e famosos como o cantor Mato Grosso da dupla Mato Grosso e Mathias, o cantor Eduardo Costa, a cantora Gretchen, jogadores como Viola, Marcelo Negrão dentre outros.

O Dr. Gabriel também foi reconhecido pela excelência de seu trabalho e por suas contribuições para a odontologia ao atender a presidente da câmara de comércio da Feafro Corporation, Silvana Saraiva, que após 10 anos de muita pesquisa, se sentiu segura ao escolher Dr. Gabriel e sua Clínica Viotto Alphaville para colocar vinte lentes de contato para um sorriso perfeito. “Devolvemos a autoestima para uma participante do quadro Beleza Renovada do programa da Eliana recentemente. Foi muito gratificante ver a Marcilene emocionada e conquistando seu sonho, que é o cartão de visitas de todas as pessoas: o sorriso”, complementa Dr. Gabriel Lembo.

O Dr. Gabriel Lembo e Dr. Roberto Viotto são altamente respeitados na comunidade odontológica por suas habilidades técnicas e seus compromissos com a excelência.

Juntos já escreveram um livro sobre o tratamento com Laminados Cerâmicos, onde relatam toda a técnica que desenvolveram e utilizam em seus pacientes no dia a dia. Junto a esses especialistas, o dentista Tio Paulo agrega o time com atendimento odontológico infantil, também atendendo na clínica de alto padrão recém-inaugurada em Alphaville. Um dos pilares para um resultado de alta performance é ter um laboratório parceiro, onde atende em solo brasileiro e no exterior. A nova técnica com o uso do Microscópio Zeiss e com outros equipamentos modernos da clínica está revolucionando o segmento odontológico.

A Clínica Viotto Alphaville está localizada na Avenida Copacabana, 325, conjunto 2004, 20º andar em Alphaville – Barueri, no estado de São Paulo e lá você pode obter os seguintes atendimentos: Clínica geral, ortodontia invisalign, lentes de contato dental e facetas de cerâmica, implantes dentários, clareamento a laser, e muitos outros.