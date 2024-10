Dr. José Cury alerta: Conheça os riscos das múltiplas cirurgias simultâneas e como se prevenir

A busca pela estética ideal sem o acompanhamento profissional especializado pode levar a consequências graves, como demonstrado pelo caso da empresária Viviane Lira Monte, que faleceu após realizar múltiplos procedimentos cirúrgicos simultaneamente, no último dia 26 de setembro. Este trágico episódio ressalta a necessidade de uma avaliação criteriosa antes de qualquer intervenção cirúrgica.

Realizar várias cirurgias em um único procedimento aumenta significativamente os riscos de complicações, como problemas anestésicos, infecções e trombose. O tempo prolongado em que o paciente permanece deitado durante a cirurgia também é um fator de risco, contribuindo para o aumento da possibilidade de embolia pulmonar.

Confira algumas avaliações criteriosas que fazem parte de um processo cirúrgico:

Diretrizes do CFM e da SBCP

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) recomendam que a área corporal operada não ultrapasse 40% da superfície total. Essa diretriz é fundamental, pois quanto maior a área operada, maior é o processo inflamatório. “A região frontal, exceto a genital, representa 18% da área corporal. Cada braço corresponde a 9% e as costas também equivalem a 18%. Assim, ultrapassar esse limite pode ser arriscado.”, explica o Dr. José Cury, especialista em Lipoaspiração de Alta Definição e Abdominoplastia.

Avaliação do IMC e Limites de Gordura

A avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) é igualmente crucial. Segundo a SBCP, pacientes com IMC superior a 32 devem ser orientados a buscar ajuda de um endocrinologista para perder peso antes de se submeterem a cirurgias. Dr. José Cury, enfatiza: “Eu considero sempre um IMC menor do que 32. Mais do que isso, não opero.”

Além disso, o índice de gordura corporal não deve exceder 7% para técnicas infiltrativas, sendo que pacientes com obesidade grau 1 e acima apresentam maior risco de complicações.

Os índices de obesidade são frequentemente avaliados por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), que é uma medida simples que relaciona o peso e a altura de uma pessoa. A classificação do IMC é a seguinte:

• Abaixo do peso: IMC menor que 18,5

• Peso normal: IMC entre 18,5 e 24,9

• Sobrepeso: IMC entre 25 e 29,9

• Obesidade grau 1 (moderada): IMC entre 30 e 34,9

• Obesidade grau 2 (severa): IMC entre 35 e 39,9

• Obesidade grau 3 (mórbida): IMC igual ou maior que 40

A Importância de Exames Pré-Operatórios

Realizar exames pré-operatórios detalhados é essencial. O médico deve realizar uma anamnese cuidadosa, avaliando condições como diabetes e hipertensão, além de solicitar exames de sangue, coagulograma e avaliações cardíacas. A cirurgia deve ocorrer em ambiente hospitalar, onde há suporte de diversas especialidades médicas. “O ideal é que os pacientes façam exames e que realize a cirurgia em um Hospital, e não em uma clínica. Em ambiente hospitalar existe suporte e a presença de profissionais de outras especialidades, caso seja necessário.”, ressalta Cury.

Conclusão

O trágico destino de Viviane Lira Monte serve como um alerta sobre os riscos envolvidos na realização de múltiplas cirurgias plásticas. É essencial procurar um médico especialista membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, verificar o histórico profissional, ver se o mesmo oferece um bom suporte no pós-operatório.

A conscientização pessoal e a disposição para ouvir as recomendações médicas ponderadas são cruciais para evitar tragédias no futuro.

relembre o caso de Viviane Lira Monte

A empresária Viviane Lira Monte faleceu após passar por seis procedimentos de cirurgia plástica simultâneos em um hospital no Ceará, no dia 26 de setembro. Ela havia se submetido a procedimentos como lipoaspiração e aumento de glúteos. A morte ocorreu devido a complicações durante a anestesia e a equipe médica não conseguiu reverter a situação. O caso gerou preocupações sobre os riscos associados à realização de múltiplas cirurgias e a importância de seguir diretrizes médicas para garantir a segurança dos pacientes. Até o momento, a Polícia Civil comunicou por meio de nota que “apura as circunstâncias de uma morte suspeita”.