Dr Pitágoras deixa prefeitura de Candeias com mais de 84% de aprovação e tem apoio de 62% para candidatura em 2026

Encerrando seu mandato como prefeito de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Dr Pitágoras (PP) tem aprovação expressiva para sua gestão. Uma pesquisa realizada pela Séculus Análise e Pesquisa, e contratada pelo Bahia Notícias, aponta que Pitágoras é aprovado por 84,32% no final do seu governo. Outros 12,85% desaprovam e 2,83% não sabem ou não opinaram.

Além disso, o levantamento questionou aos moradores de Candeias quem foi o grande vencedor da última eleição no município. Em outubro deste ano, Pitágoras conseguiu eleger um sucessor e Eriton Ramos, do PP, assume a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

Na avaliação dos munícipes, o grande vencedor do pleito foi o atual prefeito Dr Pitágoras (63,24%), seguido pelo prefeito eleito (24,16%). Outra liderança chega a 1,29% e não sabem ou não opinaram soma 11,31%.

Outro questionamento levantado é se os eleitores são favoráveis a um novo projeto político de Pitágoras, após sua saída da prefeitura de Candeias. Ao todo, 62,98% aprova totalmente, 20,82% aprova parcialmente; 7,46% não aprova de jeito nenhum e 8,74% não sabe ou não opinou.

Para 37,53% dos eleitores ouvidos, ele deveria concorrer ao cargo de deputado federal na eleição de 2026. Outros 31,62% indicam que a disputa deve ser para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no posto de deputado estadual, e outros 5,91% apontam que Pitágoras deveria concorrer a outro cargo. Não sabe/não opinou soma 24,94% nesse cenário.

O levantamento foi feito entre 29 a 30 de dezembro deste ano. A pesquisa foi realizada com pessoas de 16 anos ou mais. Foram entrevistadas 489 munícipes de Candeias. Já o nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.