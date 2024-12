Dragon Ball Sparking! Zero: requisitos mínimos e recomendados

Se você é fã de Dragon Ball e está ansioso para a nova experiência de combate em “Dragon Ball Sparking! Zero“, uma coisa é certa: o título resgata o melhor dos jogos clássicos da franquia enquanto entrega gráficos e mecânicas de última geração. Com batalhas épicas, uma extensa lista de personagens jogáveis e cenários icônicos da série, o jogo já se tornou um marco nos títulos baseados na obra de Akira Toriyama.

Porém, para aproveitar tudo o que o game oferece, é essencial garantir que o seu PC esteja à altura. Afinal, com tantos efeitos visuais, animações fluidas e a possibilidade de partidas online, ter uma configuração compatível faz toda a diferença.

Pensando nisso, vamos detalhar os requisitos mínimos e recomendados de “Dragon Ball Sparking! Zero“, explicando o que você precisa para rodar o jogo sem preocupações!

Requisitos mínimos de Dragon Ball Sparking! Zero

Antes de mergulharmos nas configurações recomendadas para obter o melhor desempenho, é importante começar pelos requisitos mínimos. Estes representam o que você precisa para rodar o jogo com qualidade básica, garantindo que ele funcione, mesmo que com algumas limitações gráficas e de performance.

Sistema Operacional: Windows 10 (64 bits)

Windows 10 (64 bits) Processador: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600 Memória: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750

Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750 DirectX: Versão 12

Versão 12 Armazenamento: 29 GB de espaço disponível

Essas configurações garantem que você consiga aproveitar o jogo com gráficos ajustados para níveis mais baixos e uma taxa de quadros estável em 30 FPS. É ideal para quem não tem um PC gamer de alta performance, mas ainda quer curtir a nova aventura de Goku e seus amigos.

Requisitos recomendados de Dragon Ball Sparking! Zero

Agora, se o seu objetivo é mergulhar na experiência completa de “Dragon Ball Sparking! Zero” e aproveitar o jogo em toda a sua glória, você precisará de um hardware mais robusto. As configurações recomendadas garantem gráficos de alta qualidade, efeitos visuais detalhados e jogabilidade suave, com 60 FPS em resoluções mais altas, como Full HD ou até mesmo 4K, dependendo de sua máquina.

Sistema Operacional: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Processador: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600 Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa de vídeo: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64

Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64 DirectX: Versão 12

Versão 12 Armazenamento: 29 GB de espaço disponível

Com essas configurações, você poderá jogar com qualidade gráfica máxima, incluindo sombras, reflexos e texturas detalhadas. Além disso, as animações dos golpes especiais e as cinemáticas ficarão ainda mais impressionantes.

“Dragon Ball Sparking! Zero” é, sem dúvida, um dos jogos mais aguardados pelos fãs da série. Com sua combinação de nostalgia e inovação, o título foi um verdadeiro sucesso tanto entre os entusiastas de longa data quanto para aqueles que estão conhecendo a franquia agora.

Certifique-se de que seu PC está preparado para rodar o jogo sem problemas, seja atendendo aos requisitos mínimos de Dragon Ball Sparking! Zero ou investindo em um hardware que atenda às configurações recomendadas. Com essas informações em mãos, você está pronto para explorar o universo de Dragon Ball como nunca.

