Drake celebra aniversário do filho com fotos inspiradas no Bob Esponja

Drake celebrou publicamente o sétimo aniversário de seu filho, Adonis. O rapper usou seu Instagram para marcar a data especial, onde compartilhou duas fotos ao lado do menino, em um cenário inspirado no personagem animado Bob Esponja.

Segundo a People, Adonis, filho de Drake com a artista francesa Sophie Brussaux, completou mais um ano de vida na última sexta-feira, 11 de outubro, mas o rapper só publicou as fotos no fim de semana.

Após a postagem, muitos seguidores rapidamente deixaram mensagens de feliz aniversário para o pequeno Adonis nos comentários.

Leia Também: Amigos temem por Lana Del Rey após casamento repentino com guia