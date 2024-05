“Dramático”, diz Haddad sobre cenário de calamidade no RS

Ministro da Fazenda foi ao Estado no domingo (5.mai) com o presidente Lula; afirma que a extensão da calamidade é chocante

“É difícil. Situação que comove muito”, disse Haddad (foto) sobre a tragédia Sérgio Lima/Poder360 – 28.dez.2023

Gabriel Benevides 6.mai.2024 (segunda-feira) – 22h33



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, definiu nesta 2ª feira (6.mai.2024) o cenário no Rio Grande do Sul como “muito dramático”. O Estado registra fortes chuvas desde 28 de abril. Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 18h45, 83 pessoas morreram.

“Nunca vi nada nessa extensão territorial. Uma coisa tomar 200, 300 municípios é a que mais choca. Obviamente você vê pessoas ainda isoladas, famílias que perderam… É difícil. Situação que comove muito, mas vamos trabalhar”, declarou a jornalistas no Ministério da Fazenda, em Brasília.

O chefe da Fazenda esteve no Rio Grande do Sul com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros no domingo (5.mai).

Haddad disse que o governo federal irá propor na 4ª feira (8.mai) medidas econômicas para aliviar a situação de calamidade no Estado. Com poucos detalhes, mencionou possíveis linhas de crédito e adiamento na cobrança de impostos para empresas.

“Estamos trabalhando em outras frentes importantes e queremos construir esse trabalho o mais rapidamente possível. Tudo dando certo, submeto para o presidente [Lula] amanhã alguns cenários para 4ª feira definirmos”, afirmou.

O temporal afetou 385 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Leia abaixo os números da tragédia.